بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الاربعاء .. طقس معتدل الحرارة وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات

4 سبتمبر 2024
الاربعاء .. طقس معتدل الحرارة وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات مساء اليوم الأربعاء، بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية والوسطى.
وقالت الارصاد ان الطقس اليوم الأربعاء سيكون معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما لـيــلاً فسيكون الطقس مائل قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

حيوانات النمس تنقلب على اليابان وتخالف الاتفاق.. وطوكيو تعدمها

11:06

الكهرباء الوطنية توقع عقد إيجار لباخرة تخزين عائمة ينتهي بالتملك لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

10:56

الناصر : موظف القطاع العام يتعين عليه أخذ تصريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

10:37

البنك المركزي : الاحتياطيات الإجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا

10:32

أكثر من 4 مليون زائر للأردن منذ بداية العام الحالي

10:21

الأردن وروسيا يناقشان إلغاء نظام التأشيرات السياحية

10:07

طالبة أردنية تعرض مشروع نظارة ذكية لخدمة المكفوفين في سوفكس

10:04

وفيات الخميس 5-9-2024

09:45

سوفكس يرفع نسبة إشغال الفندق في العقبة لـ 100%

09:35

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

09:33

خبراء اقتصاديون يرحبون بمشروع السكك الحديد

09:28

اقتصاديات النقل وسكك حديدالشيدية وغورالصافي

وفيات
وفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024