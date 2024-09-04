تحذير جديد من حماس لحكومة الاحتلال بشأن مصير الأسرى الأحياء

وطنا اليوم:في تحذير جديد للحكومة الإسرائيلية، أكدت حركة حماس أن مصير الأسرى الإسرائيليين الأحياء مرهون بوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في فيديو نشر، اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي أنه في حال توقفت الحرب، سيعود الأسرى أحياء.

أما “في حال استمر العدوان فسيبقى مصيرهم مجهولاً”، وفق ما جاء في الشريط المصور.

إلى ذلك، اعتبرت أن “كل يوم يستمر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحكم فهذا قد يعني تابوتا جديداً”، في إشارة إلى مقتل المحتجزين.

أتى هذا التحذير بعد أيام على مقتل 6 أسرى كانوا محتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر