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تحذير جديد من حماس لحكومة الاحتلال بشأن مصير الأسرى الأحياء

4 سبتمبر 2024
تحذير جديد من حماس لحكومة الاحتلال بشأن مصير الأسرى الأحياء

وطنا اليوم:في تحذير جديد للحكومة الإسرائيلية، أكدت حركة حماس أن مصير الأسرى الإسرائيليين الأحياء مرهون بوقف الحرب على قطاع غزة.
وأكدت الحركة في فيديو نشر، اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي أنه في حال توقفت الحرب، سيعود الأسرى أحياء.
أما “في حال استمر العدوان فسيبقى مصيرهم مجهولاً”، وفق ما جاء في الشريط المصور.
إلى ذلك، اعتبرت أن “كل يوم يستمر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحكم فهذا قد يعني تابوتا جديداً”، في إشارة إلى مقتل المحتجزين.
أتى هذا التحذير بعد أيام على مقتل 6 أسرى كانوا محتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر


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