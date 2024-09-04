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المساعيد يحضر فعاليات الطابور الصباحي في مدرسة السعيدية الثانوية للبنات

4 سبتمبر 2024
المساعيد يحضر فعاليات الطابور الصباحي في مدرسة السعيدية الثانوية للبنات

وطنا اليوم:تفقد مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالكريم المساعيد اليوم الأربعاء ، مدرسة السعيدية الثانوية للبنات وذلك في إطار الجولات التفقدية للمدارس لتفقد سير العملية التربوية والتعليمية فيها مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث كان في استقباله مديرة المدرسة علياء الروسان.

حيث حضر فعاليات الطابور الصباحي ، والاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية.

وتجول المساعيد في الغرف الصفية والاطلاع على مستوى الطلبة ، وأكد على أهمية متابعة الغياب والحضور وتطبيق أسس الرسوب والنجاح ، وحث الطلبة التسجيل في المسار المهني والتقني.

وفي نهاية زيارته قدم شكره وتقديره لمديرة المدرسة والمعلمات على جهودهن في إنجاح العملية التعليمية.


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