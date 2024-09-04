وزير الداخلية : الانتخابات ستجرى بكل شفافية ونزاهة

وطنا اليوم:افتتح وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمحافظة العقبة بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وأعضاء مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، وعدد من المسؤولين.

وأكد الفراية خلال الافتتاح، أهمية مدينة العقبة التجارية والاقتصادية والسياحية وتميزها في التنظيم والأمن والسلم المجتمعي والبنية التحتية، لافتا إلى أنها احتضنت بالأمس أحد المعارض الدولية العالمية “سوفكس الدولي” الذي شارك فيه وزراء الداخلية العرب وأبدوا إعجابهم بما يحتويه من الصناعات الدفاعية والأمنية المميزة، خاصة الجناح الأردني العسكري.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس العشرين ستتميز عن سابقتها بأنها انتخابات برامجية حزبية، تجرى لأول مرة في الأردن وتضم 41 مقعدا للأحزاب وكل حزب سيحظى بمقعدين للمرأة، داعيا الجميع إلى المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي يشهده الأردن في العاشر من الشهر الجاري.

وأوضح الفراية، أن الانتخابات ستجرى بكل شفافية ونزاهة وستركز على تكريس دور المرأة الأردنية والحزبية البرامجية، مشيرا إلى أن الانتخابات جزء مهم من منظومة التحديث السياسي لذا يجب على الجميع المشاركة فيها بقناعاتهم، لأن المشاركة بحد ذاتها شيء إيجابي يخدم العملية السياسية في الأردن.

ونوه إلى أن الاقتراع والفرز سيكون بنفس المكان وبحضور مندوبي المرشحين، وهذا يؤكد نزاهة ومصداقية الانتخابات التي ستفرز مجلس نوابا يمثلون الشعب ويراقبون عمل الحكومة ويشرعون القوانين التي تساهم في تطور الحياة العامة للمجتمع الأردني.

من جانبه أكد محافظ العقبة خالد الحجاج، حرص المحافظة بمختلف أجهزتها للحفاظ على السلم والأمن المجتمعي في المدينة التي تحظى برعاية ملكية خاصة من جلالة الملك وسمو ولي العهد، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية بجميع مسمياتها تقوم بواجبها في حفظ الأمن بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، كما تقوم الدوائر الحكومية الخدماتية بواجبها على أكمل وجه في توفير الخدمات للمواطنين في مكان إقامتهم.

ولفت إلى أن المنظومة الأمنية والاقتصادية في العقبة تعمل بشكل سليم، يدل على ذلك انخفاض سقف المخاطر فيها بفضل ما يوفره الأمن لها من مقومات، مشيرا إلى أن تميز العقبة برؤية جلالة الملك، وفر للمواطنين كل انواع الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية السياحية والاقتصادية.