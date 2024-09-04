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943 مليون دينار صادرات تجارة عمان في 8 أشهر

4 سبتمبر 2024
943 مليون دينار صادرات تجارة عمان في 8 أشهر

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2024، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية 1.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة صادرات تجارة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي إلى نحو 943 مليون دينار، مقابل 926 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 3.7 بالمئة وصولا إلى 25409 شهادات، مقابل 24494 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب المعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي إلى المملكة العربية السعودية (7456شهادة)، دولة الإمارات العربية المتحدة (2682)، العراق (1667)، مصر 775، وسويسرا 20 شهادة.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها على العراق بقيمة 463 مليون دينار، السعودية نحو 78 مليونا، مصر نحو 72 مليونا، الإمارات 58 مليونا ، وسويسرا نحو 50 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” نحو 474 مليون دينار، الصناعية نحو 189 مليونا، الزراعية 122 مليون دينار، العربية 61 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.
يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.


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