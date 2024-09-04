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انخفاض القروض السكنية والشخصية الممنوحة من البنوك العام الماضي

4 سبتمبر 2024
انخفاض القروض السكنية والشخصية الممنوحة من البنوك العام الماضي

وطنا اليوم:انخفضت القروض السكنية 17.6% والشخصية 32.7%، الممنوحة من البنوك المرخصة في الأردن، العام الماضي مقارنة بالعام 2022، مقابل ارتفاع قروض السيارات بنسبة 16.5%.
ووفق تقرير الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2022 و2023، الصادر عن جمعية البنوك، فإن 77.7% من إجمالي المقترضين في الأردن العام الماضي، هم “ذكور”، و22.3% “إناث”.

القروض السكنية
ومنحت البنوك المرخصة محليا، ما قيمته 876 مليون دينار، قروضا سكنية وعقارية للأفراد، خلال العام الماضي، مقارنة بقرابة مليار دينار في العام الذي سبقه 2022، وبنسبة انخفاض 17.6%.
ومنحت البنوك التجارية ما نسبته 35.6% من إجمالي القروض السكنية العام الماضي، و63.4% من خلال البنوك الإسلامية، و0.9% من البنوك التجارية الأجنبية المرخصة محليا.

القروض الشخصية
ومنحت البنوك العاملة في الأردن، ما قيمته 1.15 مليار دينار على شكل قروض شخصية للأفراد خلال العام 2023، مقابل 1.7 مليار دينار في العام 2022، وبنسبة انخفاض 32.7%.
ومنحت البنوك التجارية الأردنية ما نسبته 76.9% من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة العام الماضي، و20.9 من خلال البنوك الإسلامية، و2.2% من البنوك التجارية الأجنبية.


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