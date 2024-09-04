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استقطاب 520 طالبا وطالبة من ماليزيا للدراسة في الأردن

4 سبتمبر 2024
استقطاب 520 طالبا وطالبة من ماليزيا للدراسة في الأردن

وطنا اليوم:استقطبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 520 طالبًا وطالبة من ماليزيا للدراسة في الأردن، وذلك وفق تقرير موجز أصدرته وزارة الاتصال الحكومي لاستعراض ما أنجزته الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر آب الماضي.
تضم مختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن أكثر من 46 ألف طالب وطالبة من 111 دولة عربية وأجنبية، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة التعليم العالي.
مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، قال الأربعاء إن الوزارة تواصلت مع الملحقية الثقافية الماليزية في السفارة الماليزية في عمان في وقت سابق، وأكدت الملحقية حينها أن 417 طالبًا وطالبة سيلتحقون بالجامعات الأردنية بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024-2025، في حين سيلتحق 103 طلاب وطالبات بداية الفصل الثاني من العام الجامعي 2024-2025.
ولفت الخطيب إلى أن هؤلاء الطلبة سيتوزعون على 8 جامعات رسمية وخاصة، وفي تخصصات تشمل اللغة العربية، الفقه وأصوله، أصول الدين، المصارف الإسلامية، الدراسات الإسلامية، القراءات القرآنية، الاقتصاد، بالإضافة إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والهندسة الميكانيكية.
وأشار الخطيب إلى أن وفدًا رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة زار ماليزيا في شهر تشرين الثاني من العام 2023، وقام بزيارة عدة ولايات ماليزية والتقى مسؤولين عن ابتعاث الطلبة.
السفير الماليزي في عمان، محمد نصري عبد الرحمن، قال في تصريح سابق إنه يوجد حاليًا قرابة 1800 طالب ماليزي يدرسون في 9 جامعات مختلفة في الأردن في برامج أكاديمية متنوعة تشمل اللغة العربية، الشريعة الإسلامية، الصيرفة الإسلامية، والطب


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