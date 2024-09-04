الأردنيون اقترضوا 718 مليون دينار لشراء سيارات

وطنا اليوم:منحت البنوك المرخصة في الأردن، خلال العام الماضي 718 مليون دينار، على شكل قروض سيارات، مقارنة بـ 616 مليون دينار خلال العام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 16.5%.، ووفق تقرير الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2022 و2023.|

وتصدرت البنوك الإسلامية ـ وفق التقرير ـ قروض السيارات الممنوحة في العام 2023، وبنسبة 61.6% من إجمالي القروض، مقارنة بـ 36.7% للبنوك التجارية، و1.6% للبنوك الأجنبية التجارية.

فيما أظهر التقرير انخفاض القروض السكنية 17.6% والشخصية 32.7%، العام الماضي مقارنة بالعام 2022، مقابل ارتفاع قروض السيارات.

ومنحت البنوك المرخصة محليا، ما قيمته 876 مليون دينار، قروضا سكنية وعقارية للأفراد، خلال العام الماضي، مقارنة بقرابة مليار دينار في العام الذي سبقه 2022، وبنسبة انخفاض 17.6%.

واستحوذت البنوك التجارية على النسبة الأكبر بمقدار 35.6% من إجمالي القروض السكنية العام الماضي، و63.4% من خلال البنوك الإسلامية، و0.9% من البنوك التجارية الأجنبية المرخصة محليا.

على صعيد القروض الشخصية، فقد منحت البنوك العاملة 1.15 مليار دينار على شكل قروض شخصية للأفراد خلال العام 2023، مقابل 1.7 مليار دينار في العام 2022، وبنسبة انخفاض 32.7%.

ومنحت البنوك التجارية الأردنية ما نسبته 76.9% من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة العام الماضي، و20.9 من خلال البنوك الإسلامية، و2.2% من البنوك التجارية الأجنبية.