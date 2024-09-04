جامعة البترا تقر تشكيلات أكاديمية للعام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم:قرر مجلس أمناء جامعة البترا برئاسة معالي الأستاذ الدكتور غازي الزبن الموافقة على تنسيب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، بإجراء التشكيلات الأكاديمية للعام الدراسي 2024-2025.

الأستاذ الدكتور أيمن المومني عميدًا لكلية الهندسة، الأستاذ الدكتور علي النجادات عميدًا لكلية الإعلام، الأستاذ الدكتور محمود السلمان عميدًا لكلية الآداب والعلوم، الأستاذ الدكتور رياض عوض عميدًا لكلية الصيدلة والعلوم الطبية، الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب عميدًا للبحث العلمي والدراسات العليا، ، الأستاذ الدكتور وائل هادي عميدًا لكلية تكنولوجيا المعلومات، الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميدًا لشؤون الطلبة، الدكتورة سهير الجاغوب قائمة بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، الدكتور علي الدباس قائمًا بأعمال عميد كلية الحقوق، الدكتور عامر جوخدار قائمًا بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم، الدكتور ناصر الجمل قائمًا بأعمال عميد القبول والتسجيل.