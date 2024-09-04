طالب أردني يعرض مشروع طائرة درون لإطفاء الحرائق في معرض سوفكس

وطنا اليوم:شارك الطالب أسامة أحمد من جامعة العلوم والتكنولوجيا في معرض سوفكس 2024 بعرض مشروعه الخاصة والمتمثل بطائرة درون لإطفاء الحرائق.

وقال، إن المشروع عبارة عن طائرة درون سداسية، مهمتها إطفاء الحرائق عن بعد دون الحاجة للدخول الى موقع الحادث.

وبين أن الطائرة تم بناؤها وتصميمها لمكافحة الحرائق في المباني والأبراج العالية، حيث تستخدم كرة اطفاء تحتوي على مادة خاصة معلقة على أعلى الطائرة، تقوم بنقلها وقذفها باتجاه موقع الحريق من غير الحاجة لدخول الطائرة وتحليقها فوق الموقع.

وأضاف أن الكرة التي تحتوي على مادة خاصة تنفجر عندما ترتفع درجة حرارتها لتغطي مساحة 2,5 متر في الوقت الحالي، حيث تعمل على منع دخول الأكسجين للنار وهو ما يعمل على إخماد الحريق بشكل كامل.