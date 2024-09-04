وطنا اليوم:حصل احد البنوك المحلية على حكم بالحجز التحفظي على املاك شركتين تعودان لخمسة اشقاء من عائلة معروفة على الصعيد المحلي، احداهما تعمل في قطاع العطاءات والخدمات العامة والثانية تعمل في قطاع المجوهرات.
ووفق الوثيقة فان البنك يطالب الاشقاء الخمسة بمبلغ أكثر من 1.87 مليون دينار، وانه حصل على حكم بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة في حدود هذا المبلغ.
خمسة اشقاء من عائلة تعمل في قطاع المجوهرات يواجهون أزمة مالية كبيرة
وطنا اليوم:حصل احد البنوك المحلية على حكم بالحجز التحفظي على املاك شركتين تعودان لخمسة اشقاء من عائلة معروفة على الصعيد المحلي، احداهما تعمل في قطاع العطاءات والخدمات العامة والثانية تعمل في قطاع المجوهرات.