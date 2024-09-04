خمسة اشقاء من عائلة تعمل في قطاع المجوهرات يواجهون أزمة مالية كبيرة

وطنا اليوم:حصل احد البنوك المحلية على حكم بالحجز التحفظي على املاك شركتين ‏تعودان لخمسة اشقاء من عائلة معروفة على الصعيد المحلي، احداهما تعمل في قطاع ‏العطاءات والخدمات العامة والثانية تعمل في قطاع المجوهرات.‏

ووفق الوثيقة فان البنك يطالب الاشقاء الخمسة بمبلغ أكثر من ‏‏1.87 مليون دينار، وانه حصل على حكم بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة في ‏حدود هذا المبلغ. ‏