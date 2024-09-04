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مقتل جندي صهيوني وإصابة 5 آخرين في جنين

4 سبتمبر 2024
مقتل جندي صهيوني وإصابة 5 آخرين في جنين

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام عبرية ،الأربعاء، إن جنديا إسرائيلياً قتل وأصيب 5 آخرين خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي، صباح اليوم، بأن الجندي قتل خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين.
وأضاف الموقع أنه “حتى الآن، قُتل نحو 30 فلسطينيا في إطار العمليات بالمنطقة، وتم اعتقال نحو 30 آخرين”.
وأوضح أنه خلال القتال، قُتل جندي اسرائيلي من الكتيبة 906 وأصيب 5 آخرون بجروح طفيفة إلى متوسطة.
وأشار إلى أن الجيش عزز قواته في الضفة الغربية بحرس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط.
من ناحية ثانية، قالت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في الجيش إن أي توسعة للعملية العسكرية في غزة سيعرّض حياة الرهائن للخطر


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