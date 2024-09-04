مستقلة الانتخاب تطلب إيقاف أعمال الحفريات في جميع مدن وقرى المملكة

وطنا اليوم:طلب أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عواد الكرادشة ايقاف اية أعمال مدنية وحفريات من تاريخ 1/9/2024 ولغاية 11/9/2024، وذلك تجنبا لحدوث اي انقطاعات على كوابل الاتصالات الرئيسية والفرعية المغذية لشبكة الانتخابات المنتشرة في جميع مدن وقرى المملكة.

ووجه الكرادشة كتابا إلى أمين عمان استكمالا لتحضيرات الهيئة لإجراء العملية الانتخابية مطالبا باعطاء الموضوع صفة الاستعجال وغاية الأهمية.