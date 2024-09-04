وفاة وإصابات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة في الأردن

وطنا اليوم:كشف التقرير المروري اليومي عن أبرز الحوادث والمعيقات التي شهدتها الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة 6 أشخاص بجروح متوسطة.

وفي التفاصيل، أفاد ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية عبر إذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء، بأن حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات على شارع الاستقلال بعد منتصف ليلة أمس، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين. وتم إخلاء الجثة ونقل المصابين إلى المستشفى بواسطة كوادر الدفاع المدني.

وأوضح أن ارتكاب مخالفة الوقوف التام على مسرب من شارع الاستقلال (بكب الديانا) وتغيير المسرب بشكل مفاجئ للمركبة الثانية (الكيا) هو المتسبب بالحادث.

من جهته، أشار ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق القطرانة باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابتان متوسطتان، وتم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي. كما شهد طريق دير علا باتجاه الجنوب حادث تدهور أدى إلى إصابة متوسطة، بالإضافة إلى حادث تدهور آخر على طريق الزرقاء أسفر عن إصابة متوسطة، وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى المفرق الحكومي.

وأوضح الضباط أن أسباب هذه الحوادث تعود لعدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة، والتغيير المفاجئ للمسرب، والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.

ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتجنب المخالفات الخطرة للحفاظ على انسيابية حركة السير وسلامة الجميع. كما نصحت بعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة، مؤكدة الجاهزية التامة لتقديم المساعدة على مدار الساعة.