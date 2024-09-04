تحذير المزارعين من ذبابة ثمار الزيتون

وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة لواء الوسطية بمحافظة اربد، مزارعي شجر الزيتون إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة ذبابة ثمار الزيتون.

وقال مدير المديرية المهندس قتيبة عبيدات اليوم الثلاثاء، إن ذبابة ثمار الزيتون تعتبر من اكثر الحشرات خطرا علي محصول الزيتون.

وبين أن الذبابة تتسبب بسقوط الثمار قبيل النضج، وتستهلك نسبة كبيرة من اللحم الداخلي للثمرة من خلال تغذية يرقاتها.

وتتسبب بزيادة حموضة الزيت ومن ثم انخفاض القيمة التسويقية لثمار الزيتون.

وأشار الى أن برنامج المكافحة خلال فصل الخريف وقبل القطاف، يتمحور في جمع الثمار المصابة وعصرها وحدها واستعمال الزيت لصناعة الصابون، وتركيب المصائد الصفراء اللزجة في ظل الشجرة بمعدل مصيدة لكل شجرة.