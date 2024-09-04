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وزارة العدل الأمريكية: رفع دعوى ضد يحيى السنوار وقادة آخرين

4 سبتمبر 2024
وزارة العدل الأمريكية: رفع دعوى ضد يحيى السنوار وقادة آخرين

وطنا اليوم_أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع دعوى بحق رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وأشخاص آخرين على صلة بعملية السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بحسب “أ ف ب”.

 

 

وأضافت أن التهم الموجهة لعدد من قادة حماس تتعلق بـ”الإرهاب”.

 

 

وقال المدعي العام ميريك جارلاند: “التهم التي تم الكشف عنها اليوم هي جزء فقط من جهودنا لاستهداف كل جانب من جوانب عمليات حماس (..) هذه الإجراءات لن تكون الأخيرة”، بحسب تعبيره.

 

 

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ332 على التوالي، برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 40,819 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 94,291 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

 

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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