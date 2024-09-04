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الجيش الإسرائيلي يحذر السياسيين: أي عملية برية واسعة النطاق بغزة تشكل خطرا على الرهائن

4 سبتمبر 2024
الجيش الإسرائيلي يحذر السياسيين: أي عملية برية واسعة النطاق بغزة تشكل خطرا على الرهائن

وطنا البوم_حذر مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي من أن أي عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة ستعرض حياة الرهائن للخطر مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تتحمل المسؤولية عن حياتهم.

وقال المصدر لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية: “نظرا لعدم وجود صفقة رهائن بعد ثلاثة أيام من إعدام المخطوفين الستة في رفح أوضح الجيش للقيادة السياسية أن أي عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة ستعرض حياة الرهائن للخطر”، مشيرا إلى أن “الشيء نفسه ينطبق على المخيمات المركزية في وسط وشمال قطاع غزة”.

وأضاف: “سيتعين على مجلس الوزراء أن يقرر ما إذا كان يتحمل المسؤولية عن حياة الرهائن”.

 

وأشار المصدر إلى أن “هذا التحذير يأتي على خلفية المظاهرات واسعة النطاق في أعقاب مقتل 6 رهائن الأسبوع الماضي”.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، العثور على جثث مجهولة الهوية في غزة، مشيرا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم. ولاحقا قال إنها لـ6 رهائن كانوا لدى “حماس” بينهم روسي وأمريكي والبقية إسرائيليون.

 

وفي إسرائيل، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غضبا متزايدا وضغوطا متزايدة من عائلات الرهائن، الذين يطالبونه بمخاطبة الأمة، حيث شارك مئات الآلاف من المحتجين في احتجاجات على مستوى البلاد ليلة الأحد الماضي.


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