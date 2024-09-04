بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تقرير: مقترح الوساطة الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل

4 سبتمبر 2024
تقرير: مقترح الوساطة الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل

وطنا اليوم_قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن مقترح الوساطة الجديد من المتوقع أن يكون صعبًا لكل من إسرائيل وحماس، حسبما أفاد موقع واللا الإسرائيلي.

 

ولا تزال الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر على صياغة أحدث مقترحات الوساطة المحدثة.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن المقترح سيُعرض على إسرائيل وحماس بحلول يوم الجمعة.

وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير: “الفكرة من مقترح الوساطة هي صياغة القرار الضروري. كلا الجانبين لن يعجبهم هذا المقترح”.

 

وتركز اجتماع رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، في الدوحة أمس (الاثنين) مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مقترح الوساطة الجديد الذي يعمل عليه الوسطاء – قطر، مصر والولايات المتحدة – وعلى توضيح الموقف الإسرائيلي بشأن عدة قضايا، وفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل الزيارة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

حيوانات النمس تنقلب على اليابان وتخالف الاتفاق.. وطوكيو تعدمها

11:06

الكهرباء الوطنية توقع عقد إيجار لباخرة تخزين عائمة ينتهي بالتملك لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

10:56

الناصر : موظف القطاع العام يتعين عليه أخذ تصريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

10:37

البنك المركزي : الاحتياطيات الإجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا

10:32

أكثر من 4 مليون زائر للأردن منذ بداية العام الحالي

10:21

الأردن وروسيا يناقشان إلغاء نظام التأشيرات السياحية

10:07

طالبة أردنية تعرض مشروع نظارة ذكية لخدمة المكفوفين في سوفكس

10:04

وفيات الخميس 5-9-2024

09:45

سوفكس يرفع نسبة إشغال الفندق في العقبة لـ 100%

09:35

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

09:33

خبراء اقتصاديون يرحبون بمشروع السكك الحديد

09:28

اقتصاديات النقل وسكك حديدالشيدية وغورالصافي

وفيات
وفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024