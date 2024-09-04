تقرير: مقترح الوساطة الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل

وطنا اليوم_قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن مقترح الوساطة الجديد من المتوقع أن يكون صعبًا لكل من إسرائيل وحماس، حسبما أفاد موقع واللا الإسرائيلي.

ولا تزال الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر على صياغة أحدث مقترحات الوساطة المحدثة.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن المقترح سيُعرض على إسرائيل وحماس بحلول يوم الجمعة.

وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير: “الفكرة من مقترح الوساطة هي صياغة القرار الضروري. كلا الجانبين لن يعجبهم هذا المقترح”.

وتركز اجتماع رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، في الدوحة أمس (الاثنين) مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مقترح الوساطة الجديد الذي يعمل عليه الوسطاء – قطر، مصر والولايات المتحدة – وعلى توضيح الموقف الإسرائيلي بشأن عدة قضايا، وفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل الزيارة.