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غانتس ينتقد موقف نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا ويحث على إبرام صفقة المحتجزين

4 سبتمبر 2024
غانتس ينتقد موقف نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا ويحث على إبرام صفقة المحتجزين

وطنا اليوم_قال القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية، ويجب عدم استخدام ذلك كذريعة لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية المحتجزين من قطاع غزة.

 

وقال غانتس الذي كان عضوا بحكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى استقالته في حزيران/ يونيو، إن إيران، وليس ما يعرف بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، هي التهديد الوجودي الرئيسي لإسرائيل.

 

وفي مؤتمر صحفي ردا على تعليقات أدلى بها نتنياهو يوم الاثنين، الذي تمسك بأن إسرائيل بحاجة إلى قوات في فيلادلفيا، قال غانتس، إنه في حين أن الممر مهم لمنع حماس وغيرها من المسلحين الفلسطينيين من تهريب الأسلحة إلى غزة، إلا أن الجنود سيكونون “هدفا سهلا” ولن يمنعوا نشاط الأنفاق.

 

كما رفض تأكيد نتنياهو بأن الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا سيؤدي إلى ضغوط دولية تجعل العودة أمرا صعبا.


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