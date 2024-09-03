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مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن فلسطين الأربعاء

3 سبتمبر 2024
مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن فلسطين الأربعاء

وطنا اليوم_يعقد مجلس الأمن الدولي مساء يوم غد الأربعاء، جلسة إحاطة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

 

وطلبت الجزائر عقد الجلسة لمناقشة الوضع بالضفة الغربية المحتلة وغزة.

 

إلى ذلك، يعقد المجلس في السادس عشر من هذا الشهر جلسة بشأن القرار الدولي رقم 2720 الخاص بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، يتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

 

وحسب رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، مندوب سلوفانيا، صمويل زبيقار، سيستمع الأعضاء الى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاغ.

 

كما يعقد المجلس في التاسع عشر من هذا الشهر اجتماعا مفتوحا بشأن تنفيذ القرار رقم 2334 الخاص بالاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.


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