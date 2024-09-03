مركز الخدمات الحكومي في العقبة يباشر عمله 8 أيلول الحالي

وطنا اليوم:اطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، خلال جولة تفقدية على سير العمل في مركز الخدمات الحكومي في العقبة.

وبحسب بيانٍ لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الثلاثاء، سيباشر المركز عمله ويستقبل المواطنين يوم 8 أيلول الحالي.

يُشار إلى أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين