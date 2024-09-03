جودبي يكشف عن أحدث المنظومات والحلول الدفاعية والتكنولوجية في سوفكس 2024

وطنا اليوم:يشارك المركز الأردني للتصميم والتطوير “جودبي” والشركات التابعة له في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024، الذي يقام حالياً في منطقة العقبة، حيث يعرض المركز مجموعة جديدة متميزة من المنظومات والحلول الدفاعية والتكنولوجية التي تم إنتاجها وتطويرها لعرض القدرات والإمكانيات المتوفرة بالمركز والشركات التابعة له وتسويقها بما يتوافق مع احتياجات الشركاء.وتعكس مشاركة المركز مدى التطور في مجال التصنيع للأنظمة الدفاعية والتكنولوجية، من خلال تصميم وتطوير حلول ومنظومات ومنتجات جديدة تستند على قاعدة من التقنيات والتكنولوجية الحديثة والقدرات العالية وذلك بسواعد وخبرات أردنية، حيث أطلق المركز العديد من المنتجات والحلول التي تتناسب مع المهمات العملياتية للقوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع وامن الحدود في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك لمواجهة التحديات والتهديدات الطارئة الحالية بقصد تحييدها والتعامل معها.وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب ابو الراغب:” أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم خلال جولته في جناح المركز منصة جودبي Innovation Hub خلال معرض سوفكس 2024، وهي منصة مخصصة لدعم الابتكار” مضيفاً أنها تأتي استكمالًا لجهود المركز في دعم المشاريع على مدار السنوات الماضية. وبين أبو الراغب بأنه اليوم تم أطلاق25 منتج جديد اليوم على هامش افتتاح معرض سوفكس يشمل عدد من الحلول والمنظومات والمنتجات الدفاعية والأمنية، علاوة على الإعلان عن امتلاك الجودبي لقدرات جديدة و نوعية حيث قام المركز من خلال ذراع البحث و التطوير بتصميم و تطوير راجمة الصواريخ “Cyclone” بنوعيها المحمولة والمجرورة بعيار ٧٠ مم، وهي راجمة متعددة السبطانات لها القدرة على ضرب نيران كثيفة وسريعة لتدمير الأهداف إذ يسعى جودبي لتنفيذ رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتعزيز قدرات الصناعات الدفاعية بإنتاج منظومات الردع المختلفة و لتحقيق الرؤية يكشف الجودبي اليوم عن البدء بتوطين صناعة القذائف المتوسطة و الثقيلة من عيار مورتر 81 و 120 ملم و قذائف مدفع 155 ملم و قذائف الطائرات من نوع MK81,82,84.بالإضافة الى رفع الستار عن برنامج إطلاق القمر الصناعي الأردني الأول من نوعه (نشمي سات) حيث جاء هذا المشروع كأول ساتل (قمر صناعي) أردني من فئة الكيوب سات، بحجم (6U)، لرفع المستوى العلمي والتكنولوجي في قطاع تكنولوجيا الفضاء على المستوى الوطني وبالتعاون مع الجهات المتخصصة في هذا المجال محليا ودولياً. كما كشف المتحدث الرسمي عن شراكة جديدة للعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة المتقدمة لتحويل الزوارق العادية إلى زوارق مسيرة ذاتياً والتي يتم التحكم فيها عن بعد وتحويلها إلى زوارق صديقه للبيئة من خلال تحويلها الى المحركات والبطاريات الكهربائية واضافة منظومات الاستطلاع والمراقبة ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية التي يقوم المركز بالاستثمار فيها والعمل على توطين هذه التقنيات محليا.أما فيما يتعلق بمنظومات أمن الحدود والاستطلاع الحديثة فقد أعلن عن إطلاق منظومة العقاب المثبت عليها الكاميرا الحرارية Dragon Eye وهو نظام رؤيا ليلي نهاري متحرك إضافة إلى الإعلان عن نظام كشف التسلل و تعقب المتسللين (كاشف) كما تم إطلاق منظومات قيادة و سيطرة لمضادات الطائرات المسيرة تجمع مجموعة من المنظومات من خلال غرفة تحكم مركزية كما تم الإعلان عن أنظمة تشويش حديثة مثل نظام(Smart Sweeper) للتشويش الموجه، وبندقية التشويش التكتيكية المحمولة باليد Signal Striker و تطوير على منظومة (Silent Shield) المتحركة للتشويش على العبوات المتفجرة المتحكم بها عن بعد.وعلى مستوى الانظمة البرية والحلول الصناعية أعلن ابو الراغب عن إطلاق جودبي لمنظومة الوحش الكاسر وهي منظومة متطورة متحركة لحماية القوات العاملة أثناء الواجب حيث تحتوي على انظمه متقدمة لكشف تهديدات الطائرات المسيرة والتعامل معها من خلال التشويش وقوة النار بواسطة قاعدة سلاح متزنة ونظام يكشف مواقع إطلاق النار بهدف التعامل معها.كما تم الكشف لأول مرة وبحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم جودبي أنه تم إطلاق آلية السهم الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال توظيف ثورة البطاريات الكهربائية في الآليات العسكرية والتي تسير200 كم في الشحنة الواحدة، ذلك بالإضافة إلى آلية السيف التي تتميز بأنها آلية تكتيكية مصفحة من المستوى STANAG II ذات القـدرة العاليـة علـى الحركـة والمنـاورة فـي التضاريـس والمناطـق الصعبـة والوعـرة والمعتمدة ضمن المواصفات العالمية، كما تم عرض نسخة جديدة من آلية البرق بنسختها الجديدة للإخلاء الطبي للمصابين.وأعلن المتحدث الرسمي باسم جودبي عن إطلاق منتجات جديدة متعلقة بمعدات القوات وحلول التسليح، ومنها امتلاك القدرات لبناء وتجهيز ميدان الرماية الالكتروني مقناص للأسلحة الخفيفة والذي تم تصميمه لغايات تدريب الرماة وتحديد مستوياتهم وكفاءاتهم والعمل على تطويرها باستخدام أهداف وشاشات متطورة، كما أعلن المتحدث الرسمي عن جيل جديد من المسدس الأردني JSP9 JAWS باستخدام نظام تحرير الإبرة مع وزن زناد أخف.وأكد المتحدث الرسمي باسم جودبي بان المركز ضمن استراتيجيته يعمل على الاستثمار وتوطين تكنولوجيا المستقبل خصوصا في حلول الواقع الافتراضي منها سيناريوهات المداهمات ال افتراضيKILL HOUSE وE-Wa Table لتطوير وتخطيط العمليات العسكرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع مركز التشفير منها Digital Spider لجمع وتحليل المعلومات من المصادر المفتوحة ونظام LOCKRYPTER لتشفير مختلف أنواع الملفات.وإطلاق 4 منتجات في مجال الذكاء الاصطناعي تم تطويرها محلياً والتي تعتمد على خوارزميات بقصد التعرف على الوجوه والتعرف على المركبات المصرح بها ونظام تتبع الطائرات المسيرة وتوضيح الصور. وقام المركز بتطوير خدمات الطباعة ثلاثية الابعاد بدمج التكنولوجية الحديثة Digitization وعمل منصة رقمية لتخزين القطع والمنتجات لطباعتها عند الطلب بالإضافة طباعة منتجات باستخدام هذه التقنية للطائرات المسيرة والحلول الطبية بالإضافة الى الدورات والمبادرات المتخصصة في هذا المجال.يشار إلى أن المركز الأردني للتصميم و التطوير “جودبي” يعتبر من الرواد في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية في المنطقة نظراً لما يتمتع به من سمعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والتي أدت إلى التوسع المدروس لأعمال وأنشطة المركز بحيث أصبح يشكل قاعدة للبحث والتطوير والصناعة المتطورة التي تواكب التطورات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية و حاضنة للأبداع و الابتكار ويؤسس المركز شراكات مع الشركات العالمية الرائدة لنقل الخبرة والمعرفة بما ينعكس إيجاباً في تعزيز الميزة التنافسية وتحقيق الاكتفاء من بعض المعدات والأنظمة وتزويد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بحلول دفاعية وأمنية تتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها.