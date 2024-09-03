توضيح رسمي حول عودة فحوصات PCR للقادمين إلى الأردن

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات أن الوزارة لديها كامل القدرات اللازمة للكشف عن جدري القرود ضمن مختبرات الوزارة المركزية.

وقال الحوارات إنه لا يوجد حتى اللحظة ما يدعو لفحص القادمين إلى الأردن عبر المطار، مشيرا إلى وجود خطة وطنية منسقة أعدت مع كافة المعنيين في المملكة، لكشف أي حالة قد تظهر، ومتابعتها وعزلها في حال احتاجت للعزل، إضافة إلى متابعة المخالطين حسب الأصول وفق الخطة المعدّة مسبقا.

وحول الوضع الصحي للإصابة التي سجلها الأردن بجدري القرود والتي أُعلن عنها أمس الإثنين 2024/9/2، أوضح الحوارات أن حالة المصاب مستقرة، وما زال قيد العلاج في مستشفى البشير.

وكان أمين عام الرعاية الصحية الأولية والأوبئة في وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول قد أكد أن الإصابة المسجلة بجدري القرود تعود لشخص غير أردني مقيم في المملكة.