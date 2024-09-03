المستقلة للانتخاب: 10 قضايا منظورة أمام المحاكم المختصة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، إن أكثر من 3500 مخالفة انتخابية مرصودة حتى الآن، مشيرا إلى أن “جزءا كبيرا” من هذه المخالفات “تمت إزالتها”.

وأضاف الرواشدة ، أن هناك جزءا من المخالفات “لا يزال قيد الإزالة”، مرجحا “ارتفاعا ملحوظا” على هذا الرقم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال إن هناك 10 قضايا منظورة أمام المحاكم المختصة. ولفت النظر إلى أنه جرى حفظ 30 قضية؛ لعدم استكمال الأدلة التي من شأنها السماح بإحالتها للادعاء العام.