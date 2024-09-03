البدء بإنشاء طريق الفيصلية – تحويلة الرامة اعتبارا من الأربعاء

وطنا اليوم:تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، اعتبارا من صباح يوم غدٍ الأربعاء، أعمال العطاء المركزي الخاص بإنشاء طريق الفيصلية – تحويلة الرامة بطول (1.6) كم تقريبا وبعرض (8) م.

وتتضمن الأعمال إعادة الطريق لمساره الصحيح من خلال إزالة الطريق القائم وإنشاء طريق جديد وفقا للمسار الصحيح الذي تم تثبيته مساحيا.

وتشمل الأعمال في المشروع الحفر والفتوح والتسوية وتنفيذ طبقات الفرشيات والخلطات الإسفلتية اللازمة، إضافة إلى أعمال الحمايات و أعمال السلامة المرورية وأعمال الإنارة اللازمة والمُحال على المقاول السادة شركة درة السند للمقاولات الإنشائية