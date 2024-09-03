المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعتمد مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا لإجراء الدراسات قبل السريرية

وطنا اليوم:منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا اعتمادًا لإجراء الفحوصات والدراسات ما قبل السريرية “Pre-Clinical Studies”، بما ينسجم مع تعليمات الممارسة المخبرية الجيدة للرقابة النوعية (GQCLP) الصادرة عن المؤسسة وأسس الممارسة المخبرية الجيدة (GLP). وبذلك يكون المركز معتمداً للبحوث بعد تلبية متطلبات نظام الجودة الذي يغطي أنشطته.

وبحسب الأسس العلمية فعند تطوير دواء أو علاج جديد، تكون الدراسات ما قبل السريرية مرحلة ضرورية للتأكد من أن المنتج آمن بدرجة كافية لتجربته على البشر، ولتقديم البيانات اللازمة للجهات الرقابية للموافقة على بدء التجارب السريرية على البشر.

ويساعد تطبيق تعليمات “GQCLP” في ضمان أن الفحوصات والدراسات المخبرية تُجرى وفقًا لمعايير جودة صارمة. ويضمن أن الأدوية والعلاجات الجديدة تستوفي المعايير المطلوبة قبل الانتقال إلى المراحل السريرية.

وجاء الاعتماد بعد زيارة وفد من المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا.

وأشاد وفد المؤسسة بتميّز المركز في إدارة جودة نشاطاته وهو ما مهّد الطريق لاعتماد مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا جهةً مقدمة للدراسات غير السريرية وفق التعلميات والمعايير المعنية. وأشارت اللجنة إلى أهمية تعزيز مجالات التطوير والتحسين انسجاماً مع إستراتيجية المؤسسة في تطبيق أعلى المعايير الدولية في ضمان جودة وأمان الأدوية وفعاليتها، وحرصها على دعم قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وهنأ رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم مركز الدراسات الدوائية، مشيدًا بجهود القائمين على المركز في تحسين جودة الأبحاث والدراسات والمخرجات البحثية بما يتناسب مع رؤية الجامعة في ربط الأكاديميا بالصناعة.

وقال عميد كلية الصيدلة رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الدوائية الأستاذ الدكتور رياض عوض: “إن اعتماد المركز يعزز الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات التنظيمية والتشريعية، وشركات الأدوية والبحوث الصيدلانية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير أداء المنظومة بأكملها، وهو ما ينعكس إيجابياً على الدور الرقابي والتنظيمي محلياً”.

وقال مدير المركز الدراسات الدوائية الأستاذ الدكتور نضال القنة: “إن المركز يمضي بعزم في الوصول إلى مستوى متقدم في تنظيم الدراسات غير السريرية للأدوية والمستحضرات الطبية، واعتماد مرافق المركز مختبرات رقابية، وذلك عبر تطبيق الأنظمة التنظيمية الوطنية والدولية”. وأصاف القنة: “إن مركز الدراسات يتمتع بالجاهزية للتقدم لاعتمادات المواصفة الدولية “ISO17025″، وهو ما يحسن ويطور الخدمات المقدمة.

وأكد القنة أن مركز الدراسات الدوائية مستمر في نهج الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية لتقديم أعلى معايير الجودةوالتحقق من أمان وسلامة الأدوية والمواد الخام، والمضافات، والأشكال الصيدلانية، والعينات البيولوجية، والمستلزمات والأجهزة والمستحضرات الطبية والتغذوية، وفحوصاتها قبل إجراء الدراسات السريرية عليها، وهو ما يعطي صلاحيات إجراء دراسات تنظيمية لضمان سلامة وأمان العلاجات بالتوافق مع التعليمات والأسس المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.