لمواصلة دورها في الاستدامة البيئية .. زين عضواً في المجلس الأردني للأبنية الخضراء

وطنا اليوم: في إطار استراتيجيتها لإدارة الاستدامة 2020-2025، ومواصلةً لجهودها ومبادراتها في دعم مسيرة التنمية المُستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر إطلاق وتبنّي ممارسات بيئية تضمن التصدي لظاهرة التغيّر المناخي ومواجهتها والحد من آثارها السلبية؛ وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية تعاون استراتيجي مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء، لتصبح زين بموجبها عضواً بلاتينياً في المجلس الأردني للأبنية الخضراء، والتعاون لتنفيذ المشاريع التنموية المُستدامة للتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعّالة.

ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ورئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء المهندس عبدالله بدير ، الذي أشار إلى الفرص الهامة المتاحة إلى التحول الرقمي لقطاع الاستدامة البيئية وما يمكن أن تلبيه شركة زين من خلال تمكين البنية التحتية لمنظومة الاتصالات وللبيانات الهامة لمعايير أداء القطاع البيئي كي تصبح هذه البيانات متاحة للرصد و التحسين بالاداء البيئي.

وبيّنت شركة زين بأن هذه الخطوة تأتي للبناء على ما أنجزته في هذا المجال لتواصل نشاطها في حماية البيئة وتبنّي ممارسات الاستدامة البيئية، إذ كانت قد بدأت منذ أعوام بتطبيق المعايير الدولية والعالمية للمباني الخضراء، إضافةً إلى التزامها باستخدام مصادر الطاقة البديلة في محطاتها كافة، كما وتعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه، لتكون أنموذجاً للحد والتقليل من الانبعاثات الكربونية التي تهدد البيئة، والوصول إلى تحقيق صافي اتبعاثات صفري، حيث وقّعت الشركة اتفاقيات تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية JEPCOوشركات توزيع الكهرباء EDCO تهدف من خلالها إلى خفض الانبعاثات الكربونية CO2 والتقليل من بصمتها الكربونية.

كما أشارت شركة زين إلى أن الاتفاقية تأتي لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية المُستدامة بالتعاون مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء، لتعزيز مكانة المملكة بين البلدان الأكثر استدامة، ولتحقيق التنمية المُستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها بالشكل الأنسب لضمان توفّرها للأجيال القادمة، كون شركة زين أحد الداعمين الرئيسيين لجهود المملكة الرامية إلى تبنّي حلول خضراء عبر عدّة ممارسات، كاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها، والعمل على تقليل استهلاك المياه والطاقة، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتشجيع الممارسات الزراعية المُستدامة بهدف الحفاظ على توازن النظم في مجال البيئة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وتتخذ شركة زين الأردن خطوات سريعة ولها بصمات واضحة تجاه تحقيق التنمية المًستدامة، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية للتصدي للتغيّر المناخي، وحماية البيئة، حيث وقّعت الشركة مُذكرة تفاهم مع وزارة البيئة تهدف إلى تبنّي حلول مستدامة تسهم في معالجة مشكلة الرمي العشوائي للنفايات وحرائق الغابات التي أصبحت تشكّل تحدياً كبيراً للنظام البيئي وعناصره المختلفة، ولتعزيز تطبيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها، لا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، كما قدّمت شركة زين الأردن وللعام السابع عشر على التوالي دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد الذي تقوم عليه الجمعية العلمية الملكية، عبر توفير خطوط نقل البيانات وخدمة “Real Static IP” لـ 13 محطة، كما وقّعت الشركة مذكّرة تفاهم مع مبادرة “همّة ولمّة” – نحو أردن أنظف أردن أخضر، بهدف التعاون لرفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة في الأماكن العامة والسياحية والغابات والمتنزهات في المملكة، وفي إطار مساعيها المتواصلة لدعم مزارعي الأردن وتعزيز التنوّع البيئي والأمن الغذائي، وضمن مشاركتها في مشروع القافلة الخضراء بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة؛ استكملت شركة زين هذا العام زراعة أشجار تنوّعت ما بين الحُرجية والمُثمرة في 40 مزرعة بعدة المحافظات، ليصل العدد الإجمالي للأشجار التي زرعتها الشركة إلى 17,400 شجرة، فيما قامت بتركيب شبكات الري بالتنقيط بطول 100,00 متر مربع من الأراضي في 12 مزرعة بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتساهم في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق الأمن المائي عبر نشر الوعي حول تحسين ممارسات الري.