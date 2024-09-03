الاردني الكويتي وجمعية لجنة اليتيم العربي يوقعان اتفاقية تعاون

وطنا اليوم:وقّع البنك الأردني الكويتي ممثلاً بالرئيس التنفيذي السيد هيثم البطيخي اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية لجنة اليتيم العربي، ممثلة برئيس هيئة الإدارة السيد خالد كنعان، بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية السيد عبدالله محمد بالإضافة لحضور فريق عمل مشترك من البنك الأردني الكويتي والجمعية.

وجاءت هذه الاتفاقية كدعم مالي لبرنامج الصناديق التعليمية الخاصة بجمعية لجنة اليتيم العربي “بنيان”، وبموجب هذا التعاون، سيقدم البنك الأردني الكويتي برنامج منح تعليمية مخصص للطلبة الايتام والمحتاجين في دولة فلسطين الشقيقة، وذلك لمساعدتهم على اتمام دراستهم لتمكينهم وتأهيلهم للإنخراط في سوق العمل، وذلك من منطلق مسؤوليته المجتمعية، بهدف دعم فئة الشباب والقطاع التعليمي، والذي يُعد من أهم أهداف البنك التي تتمحور حول توفير مواردبشرية مستدامة من الطلبة المتفوقين والمؤهلين.

ومن جانبه، أشاد السيد البطيخي بالجهود المبذولة من قبل الجمعية في تطوير التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية. معرباً عن تفاؤله بأن يكون هذا التعاون بمثابة نقطة تحول إيجابية في حياة الطلبة وتحقيق أحلامهم، وذلك كجزء من مساهمة البنك في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، ودعم قطاع التعليم والمساهمة في رفد السوق بالقوى العاملة المؤهلة، مشيراً الى أن البنك يضع في مقدمة أولوياته التركيز على دعم الجهود الرامية الى تحقيق التقدم والنهضة بقطاع التعليم.

وبدوره تقدم المهندس خالد بأسمى عبارات الشكر والتقدير للسادة البنك الأردني الكويتي على تبرعهم السخي لبرنامج الصناديق التعليمة للطلبة الأيتام والمحتاجين في فلسطين. ويأتي هذا الدعم تفريجاً لأهلنا الصامدين خصوصاً في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها، سائلين الله أن يجعل ما يقدمه البنك الأردني الكويتي من دعم في موازين حسنات القائمين عليها.