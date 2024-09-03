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عاجل : أبو صعيليك في إرادة 

3 سبتمبر 2024
عاجل : أبو صعيليك في إرادة 

وطنا اليوم_أعلن النائب السابق ورئيس المنتدى الافتصادي الاردني خير أبو صعيليك إنضمامه لحزب إرادة ومساندته له في الإنتخابات النيابية المقبلة ، مضيفا أن ما جذبه لحزب إرادة برنامجه وخصوصا الجانب الإقتصادي و الانخراط في المنظومة الحزبية وفقا لرؤية التحديث السياسي التي وجه بها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله من أجل حياة أفضل للأردنيين. 

ويشار الى ان قائمة ابو صعيليك حصلت غي انتخابات عام 2016 على اعلى عدد اصوات في المملكة، كما شغل ابو صعيليك عضوية مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان.

من جانبه رحب الأمين العام لحزب إرادة بإنضمام أبو صعيليك لحزب إرادة مضيفا أن خبرته في المجال الاقتصادي و القطاع الخاص ستسهم في تجويد برنامج الحزب وتطويره المستمر لما يتمتع به ابو صعيليك من اطلاع و خبره.

كما رحب رئيس المجلس المركزي لحزب إرادة عمر ملحس بإنضمام ابو صعيليك لحزب إرادة وعبر عن إعتزازه به كقامة وطنية وخبير إقتصادي زامله في المنتدى الاقتصادي .

هذا ويعد إنضمام أبو صعيليك دفعة إضافية لمسيرة الحزب برامجيا وشعبيا حيث يعتبر حزب إرادة من أقوى الأحزاب السياسية المطروحة على الساحة.


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