أورنج الأردن تسجل المشاركة الأضخم في مؤتمر ومعرض “سوفكس الأردن 2024”

وطنا اليوم-أعلنت أورنج الأردن عن تقديم الرعاية كشريك الاتصالات الحصري لمعرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصة “سوفكس 2024″، الذي يعقد كل عامين تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والذي انطلقت فعالياته، في نسخته الرابعة عشرة، في محافظة العقبة ويستمر حتى 5 أيلول في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وجددت أورنج اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس الأردن، والتي وقعها عن المؤتمر نائب رئيس مجلس الإدارة، العميد المهندس أيمن أحمد البطران، وعن أورنج الأردن الرئيس التنفيذي فيليب منصور بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في الشركة.

وبموجب الاتفاقية، قدمت أورنج الأردن لمعرض ومؤتمر “سوفكس 2024” مجموعة متكاملة من الحلول وخدمات الاتصالات والتي شملت خدمات الإنترنت للموبايل بتقنية الجيل الخامس والواي فاي لجميع فعاليات وأنشطة وزوار المعرض، ما عزز من تجربتهم التي استكشفوا من خلالها التطورات التي يشهدها عالم التكنولوجيا الأمنية.

وشكل جناح أورنج مساحة للتفاعل مع الزوار والشركات والقطاعات المختلفة من خلال تسليط الضوء على مجموعة من منتجات وخدمات الاتصالات المتقدمة تكنولوجياً، فضلاً عن الحلول الأمنية التي توفرها لمشتركيها وزبائنها والمعتمدة على بنيتها التحتية الأكثر تقدماً وما تتمتع به من درجات أمان عالية وسرعات غير مسبوقة في السوق المحلي.

وعقب توقيع الاتفاقية، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة معرض سوفكس، العميد المهندس أيمن أحمد البطران، بمساهمة أورنج الأردن في قطاع الاتصالات المحلي، بالنظر إلى دورها في تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المتسقة مع الاتجاهات العالمية إلى السوق الأردني. كما تقدم بالشكر إلى الشركة لدعمها معرض سوفكس كشريك استراتيجي على امتداد السنوات الماضية انطلاقاً من إيمانها بأن الحلول التكنولوجية الأمنية جزء لا يتجزأ من المشهد التكنولوجي خصوصاً في ظل تطورها المتسارع خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، بأن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 20 عاماً مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والتي تعد مصدراً للفخر في الشركة، كما تنسجم بصورة كبيرة مع حرص أورنج على أن تكون جزءاً من الأحداث الوطنية الهامة التي تعزز من مكانة الأردن كملتقى للتطورات في قطاع التكنولوجيا على جميع المستويات، خصوصاً أن سوفكس يعد الأكبر من نوعه في العالم والوحيد في الشرق الأوسط، حيث إنه يركز على موضوع حيوي وعلى قدر كبير من الأهمية وهو التكنولوجيا الأمنية التي تكتسب كل يوم زخماً أكبر.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن، المهندس سامي سميرات، بأن دعم “سوفكس” الذي أصبح علامة وطنية فارقة في مجال الحلول التكنولوجية الأمنية يندرج ضمن مساعي أورنج المستمرة لدعم هذا الحدث الذي يمثل قيمة مضافة للشركات وقطاع الأعمال، خصوصاً أن الشركة وفرت تجارب استثنائية تتوافق مع المعايير العالمية للحضور والزوار.

وشكل المعرض فرصة لتسليط الضوء على الابتكارات الرقمية التي تقوم بها أورنج من خلال برامجها المجتمعية التي تنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، حيث استعرضت جهاز “MARS-JO Rover” الذي تم بناؤه وتصنيعه في مختبرات التصنيع الرقمي لأغراض تعليمية.

وحظيت الشركات الريادية بفرصة للتفاعل مع الجمهور حيث شارك في المعرض مشروع منارة للبحث والتطوير المتخصص في تصنيع الأجهزة والحلول الإلكترونية وتصميمها بصورة تلبي احتياجات العملاء، ويعد واحداً من مشاريع مسرعة أعمال أورنج في الزرقاء، كما استعرضت شركة ترايسمارت للتجارة الدولية، الشريك لوحدة القطاع المؤسسي والشركات والتي تعد من أبرز مزودي أجهزة الحماية في الأردن منتجاتها وحلولها في المعرض.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.