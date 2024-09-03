محافظة البلقاء تستقبل حزب إرادة بمهرجان انتخابي كبير

وطنا اليوم_عقد حزب إرادة مهرجانا انتخابيا حاشدا في محافظة البلقاء حضرته حشود ضخمة من أبناء المحافظة وأعضاء القائمة الحزبية ،وأعضاء في الحزب يتقدمهم الأمين العام نضال البطاينة.

واشارت المرشحة الأولى على القائمة الحزبية رقم ٢١ لحزب إرادة دينا البشير بأنها سعت الى ان تكون النائب الذي تتطلعون اليه ويرضي الضمير، ونائب يحمل هم الوطن بأسره لا يغفل عن التشريع والرقابة واضافت اننا في حزب إرادة نتعهد ان نكون فرسان الحرية وجنود الحق وصناع المستقبل .

واستعرض الأمين العام للحزب نضال البطاينة برنامج الحزب وقدّم أعضاء قائمة إرادة الحزبية ، وعرف بهم . وطلب البطاينة من اهالي البلقاء الفزعة لمرشحي الحزب ودعمهم بعد القناعة بلون الحزب الذي يناسب كل الاردنيين .

وأشاد البطاينة بعشائر البلقاء وتاريخها المشرف وكرمها العربي الاصيل ودورهم في المساهمة ببناء الدولة الأردنية مشيرا الى رجالات البلقاء وزعاماتها منذ تاسيس امارة شرق الأردن كما ذكر بمخيم البقعة احد مخيمات العز والصمود .

وتحدث احمد الفاعوري رئيس فرع البلقاء في حزب إرادة وقال انه بالرغم من التحديات التي واجهها الحزب متى انطلاقته الاولى الا ان الاف من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤثرين في المجتمع اسسوا الحزب الذي تصدر المشهد في زمن قياسي لكونه الأكثر عددا والأوسع انتشارا .

كما تحدث المرشح الثاني على القائمة الحزبية النائب السابق د. خميس عطيه والمرشح احمد عيسى العدوان واكدوا أننا اجتمعنا على حب الوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده وخدمة الناس ؛ فحزب إرادة يمثل تطلعاتهم وامالهم.

كما تحدث الزملاء أعضاء الحزب رولا الحياري وفراس عريق العبادي عن دور الحزب وانجازاته وبرنامجه الذي سيشكل نقلة نوعية في مسيرة الأحزاب ومنظومة التحديث السياسي .