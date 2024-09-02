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تصريح صحفيّ بخصوص تقديم اوراق الحزب الجديد للهيئة المستقلة للانتخاب

منذ 22 ثانية
تصريح صحفيّ بخصوص تقديم اوراق الحزب الجديد للهيئة المستقلة للانتخاب

بسم الله الرحمن الرحيم
تقدّمت مجموعة من الأردنيّين والأردنيّات، وحسب قانون الأحزاب الجديد، قبل أيّام للهيئة المستقلّة للانتخاب بطلب تأسيس حزب، وقد اتّفقوا على إطلاق اسم (الشراكة والبناء) على هذا الحزب، دافعهم الحرص على العمل بالشراكة مع كلّ المخلصين في الوطن بمختلف مواقعهم لأجل بناء جبهة سياسيّة قادرة على التصدّي للأخطار الّتي يتعرّض لها الأردنّ، وعلى رأسها التهديد الصهيونيّ الّذي لا يخفيه هذا الكيان تجاه البلد، ولأجل دعم المقاومة الفلسطينيّة بكلّ السبل، وكذلك لمواجهة التحدّيات الداخليّة المتمثّلة بتطوير الحياة السياسيّة بما ينسجم مع المفهوم الحقيقي للديمقراطية، وأنّ الشعب مصدر السلطات، وكذلك تحدي تراجع الإدارة العامّة الأردنيّة، والتحدّيات الاقتصاديّة وعلى رأسها البطالة بين صفوف شبابنا وشابّاتنا، والتراجع في التعليم، وغيرها من التحدّيات الّتي تواجه وطننا.

عاش الأردنّ حرًّا عزيزًا
عاشت فلسطين حرّة عزيزة
والنصر للمقاومة في فلسطين.

الناطق الإعلاميّ للّجنة التحضيريّة
د. معن علي المقابلة


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