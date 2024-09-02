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29 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة

منذ 13 ثانية
29 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة

وطنا اليوم_استشهد شاب فلسطيني، الليلة، وأصيب آخر، جراء قصفهما من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.

 

وأفاد المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لوكالة “وفا”، بأن الطواقم نقلت شهيدا وإصابة لشاب آخر، جراء تعرضهما لقصف من مسيرة إسرائيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، إلى مركز الهدف الطبي في بلدة اليامون.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد هو ليث مروان شواهنة.

 

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وسط إطلاق نار، وشرعت بعملية تفتيش في شوارع البلدة، كما داهمت منزل الشهيد رأفت دواسة.

 

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 29 مواطنا فلسطينيا، بينهم 17 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 681.


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