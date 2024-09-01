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تعرفوا على عقوبة قاتل الوكيل أبو عسكر دهساً

منذ 23 ثانية
تعرفوا على عقوبة قاتل الوكيل أبو عسكر دهساً

وطنا اليوم_بين الصحافي الأردني المختص بالقضايا الأمنية غازي المرايات عقوبة قاتل الوكيل أبو عسكر دهساً، والمحرض على ذلك الفعل.

 

وقال المرايات إنه تم إحالة القاتل ومن معه إلى محكمة الجنايات الكبرى.

 

وكشف أن المدعي العام أسند للسائق جناية القتل لموظف أثناء ممارسته لوظيفته وقرر توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق، كما قرر توقيف شخص آخر بتهمة التحريض على قتل موظف أثناء ممارسته لوظيفته.

 

وبخصوص عقوبة التهمة الاولى للسائق في حال ثبوتها وهي الوضع بالاشغال المؤبدة أما عقوبة التحريض على ارتكاب ذلك الجرم بالنسبة للشخص الاخر الذي تم توقيفه هي الوضع بالاشغال المؤبدة أو المؤقتة من 20 إلى 25 سنة.


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