بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

أردني يمشي حافيًا في الشارع .. ألهم قريةً بأكملها

منذ 19 ثانية
أردني يمشي حافيًا في الشارع .. ألهم قريةً بأكملها

وطنا اليوم_في قرية أبدر بإربد، حيث تتلاطم تلال الخضرة لتعانق مرتفعات الجليل في لوحة فنية بديعة، سطر المواطن (ص.ع) قصة إنسانية مؤثرة. كان الشارع الترابي الذي يمر أمام منزله شاهداً على معاناته التي دامت عشرين عاماً، فالحفر العميقة والمطبات الحادة كانت تعرقل حياته اليومية وتعيق وصول الخدمات الأساسية.

دفعته هذه المعاناة إلى رفع أكف الضراعة إلى السماء، داعياً الله أن يرزقه بتعبيد هذا الشارع. ونذر نذراً، أن يسير حافي القدمين على امتداد الطريق شكرًا لله إن تحقق حلمه.

وبفضل العناية الإلهية وتعاون الأهالي، تم تمهيد الشارع وأصبح كالمرآة. وفي صباح يوم مشمس، وفي مشهد مؤثر أبهر الجميع، بدأ (ص.ع) مسيرته حافي القدمين على طول الشارع الجديد. كانت نظرات الدهشة والإعجاب تلاحقه في كل خطوة، وكأنما يسير على سجادة من الذهب.

يقول (ص.ع): “شعرت بسعادة غامرة وأنا أسير على هذا الشارع النظيف. لقد كان هذا الحلم يراودني منذ سنوات طويلة، وأنا أشكر الله على هذه النعمة. وأدعو الله أن يرزق الجميع بما يتمنون”.

انتشر خبر هذه القصة كالنار في الهشيم، وأصبحت حديث الجميع في القرية والمحافظة. وألهمت هذه القصة الكثيرين على تقديم العون والمساعدة لغيرهم، وإيمانهم بأن العطاء هو السبيل إلى السعادة الحقيقية.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:24

مستجدات قرار اغلاق المحال التجارية بوقت محدد بعمان

21:18

“قافلة مساعدات طبية وإنسانية من المستشفى التخصصي إلى غزة بتنظيم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية”

20:43

في 20 و21 نوفمبر المقبل.. العراقيون مطالبون بملازمة منازلهم

20:35

100 ألف متظاهر في تل أبيب يطالبون بصفقة فورية

20:04

30 ألفا دينار لكل حزب يحقق نسبة 50% في الانتخابات

19:58

التجديد لكناكرية رئيساً لاستثمار أموال الضَّمان

19:46

الكشف عن هوية منفذ عملية الخليل وسط اشتباكات عنيفة في جنين

19:39

الملك يترأس جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة

19:08

القافلة الأردنية رقم 100 تصل إلى غزة

19:04

مهم لطالبي رخص القيادة في الأردن

17:45

نقابات وجمعيات تجدد دعمها لقرار تحديد ساعات دوام القطاع التجاري بالعاصمة

17:44

عجلون تستقبل حزب إرادة بحشد جماهيري تجاوز الستة آلاف 

وفيات
وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024مديرية الأمن العام تنعى الوكيل محمد أبو عسكر الذي استشهد بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في إربدوفيات الخميس 29-8-2024