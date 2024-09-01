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مستجدات قرار اغلاق المحال التجارية بوقت محدد بعمان

منذ 28 ثانية
مستجدات قرار اغلاق المحال التجارية بوقت محدد بعمان

جدد ممثلو قطاعات ونقابات وجمعيات تجارية دعمهم لأي قرار يتخذ بخصوص تحديد موعدا زمنيا لفتح وأغلاق المنشآت والمحال التجارية بالعاصمة، باستثناء قطاعات السوبرماركت والبقالات والمقاهي والمطاعم السياحية وغير المصنفة والصيدليات والمخابز ومحلات الحلويات ودور السينما.

وأكدوا خلال اللقاء الذي دعت له غرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، أن عملية تحديد ساعات دوام للمنشآت والمحال التجارية، يصب في مصلحة الجميع، وسيسهم بخفض كلف التشغيل، وينعكس على الحياة الاجتماعية للتجار والعاملين لديهم، واصفين ذلك بأنها تمثل نقلة نوعية ومظهرا حضاريا للقطاع التجاري.

 

وبينوا ان القرار سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية على حركة التجارة، ويحفز القطاع التجاري للتحول نحو التجارة الالكترونية والعمل “عن بُعد”، كما يدعم التحولات التي تسير بها المملكة نحو التحول الرقمي.

وشدد الحضور على ضرورة تغليب مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري ووضعها على رأس الأولويات، بعيدا عن المصالح الشخصية، مقدرين جهود غرفة تجارة عمان الساعية لخدمة القطاع التجاري وتسهيل اعماله ومتابعة القضايا التي تهمه.

 

وطالب الحضور بضرورة ان تكون المخالفات في حال وقوعها واضحة ومتدرجة شريطة عدم اغلاق المحلات المشمولة اذا خالفت القرار.


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