“قافلة مساعدات طبية وإنسانية من المستشفى التخصصي إلى غزة بتنظيم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية”

وطنا اليوم_انطلقت يوم الخميس الموافق 29 مايو 2024 قافلة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية من المستشفى التخصصي إلى قطاع غزة، بتنظيم من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم القطاع الصحي والمواطنين في غزة. ثمن الدكتور فوزي الحموري، الرئيس التنفيذي لمبادرة صحة غزة ومدير عام المستشفى التخصصي، جهود الجهات المساهمة في هذه القافلة، ومنها نقابة الأطباء الأردنية والجمعية الطبية الفلسطينية الأسترالية النيوزيلندية (PANZMA) ونقابة الصيادلة وغيرها.

ضمت القافلة مجموعة متنوعة من المستلزمات الطبية، الأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية، وتم تحديد أولويات احتياجات القطاع الصحي في غزة بالتعاون مع ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، مما يعكس أهمية التنسيق والتشاركية بين كافة الجهات. كما توجه الدكتور الحموري بالشكر الجزيل للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على جهودها في تسهيل وتأمين دخول المساعدات إلى غزة.

من جانبه، أعرب الدكتور زياد الزعبي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل موظفي المستشفى التخصصي لتجهيز القافلة. ويذكر أن المستشفى التخصصي مستمر في تنظيم الحملات الإغاثية الإنسانية، وإرسال المستلزمات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية الشريكة في مبادرة صحة غزة.