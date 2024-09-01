وطنا اليوم:أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب يطالبون بصفقة فورية، مشيرة إلى إغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع في إسرائيل.

وأكدت أن آلاف الإسرائيليين يتوافدون إلى مجمع المقار الحكومية بالقدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

وأضافت أن مظاهرتين انطلقتا من أمام كل من وزارة الدفاع بتل أبيب ومجمع المقار الحكومية بالقدس استجابة لدعوات الاحتجاج.

الى ذلك أفادت صحيفة معاريف بأن بلديات 4 مدن كبرى هي تل أبيب وغفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا، أعلنت الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا.