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مهم لطالبي رخص القيادة في الأردن

منذ 7 ثواني
مهم لطالبي رخص القيادة في الأردن

وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات جديدة للفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة لسنة 2024، والتي صدرت بموجب البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008، والتي يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وقد حددت التعليمات في مادتها الثانية أن طالب رخصة القيادة يجب أن يخضع لفحص نظري وعملي وفقًا للآلية والأسس التي تعتمدها إدارة الترخيص.
وألزمت التعليمات المتقدمين بتقديم الوثائق المطلوبة واجتياز الفحص الطبي قبل إجراء الفحص النظري.
وبحسب التعليمات، تقوم إدارة الترخيص بتحديد موعد للفحص العملي بعد نجاح الطالب في الفحص النظري، ضمن مراحل ونقاط الفحص التي تعتمدها إدارة الترخيص لهذه الغاية، وفي حال لم يجتز الطالب الفحص العملي يتم إشعاره بالأخطاء التي ارتكبها.
وفيما يخص الفحص العملي، تنص التعليمات على شروط محددة للمركبات المستخدمة في الفحص. على سبيل المثال، يجب أن تكون الدراجات الآلية المستخدمة في فحص الفئة الأولى بمحركات لا تقل سعتها عن 150 سي سي، وأن تكون المركبات الإنشائية والزراعية المستخدمة في فحص الفئات الثانية بمواصفات تحددها إدارة الترخيص.
كما ألزمت التعليمات أن تكون المركبات التي يُجرى عليها الفحص العملي وفق الشروط التالية:

دراجة آلية (عادية رياضية) لفحص الفئة الأولى/1 لا تقل سعة محركها عن (150) سي سي بمبدل سرعة يدوي.
دراجة آلية (سكوتر) لفحص الفئة الأولى/2 لا تقل سعة محركها عن (90) سي سي تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيكي أو تعمل على الكهرباء كليًا.
مركبة إنشائية لفحص الفئة الثانية/1 تحدد مواصفاتها إدارة الترخيص.
مركبة زراعية لفحص الفئة الثانية/2 تحدد مواصفاتها إدارة الترخيص.
مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الثالثة/1 لا تقل سعة محركها عن (1000) سي سي تعمل بمبدل سرعة يدوي.
مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الثالثة/2 لا تقل سعة محركها عن (1000) سي سي تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيكي أو تعمل على الكهرباء كليًا.
مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الرابعة لا تقل سعة محركها عن (1600) سي سي تعمل بمبدل سرعة يدوي.
حافلة متوسطة لا يقل عدد ركابها عن (20) راكبًا مع السائق ولا يزيد على (30) راكبًا لفحص الفئة الخامسة تعمل بمبدل سرعة يدوي.
حافلة لا يقل عدد ركابها عن (35) راكبًا مع السائق لفحص الفئة السادسة/2 تعمل بمبدل سرعة يدوي.
رأس قاطر ونصف مقطورة أو قاطرة ومقطورة لفحص الفئة السادسة/1 تعمل بمبدل سرعة يدوي.
سيارة ركوب صغيرة مجهزة تجهيزًا خاصًا للفئة السابعة.
المركبات المجهزة بتجهيزات خاصة والحاصلة على موافقة مدير إدارة الترخيص لإجراء الفحص عليها.
ووفقًا للمادة 6 من التعليمات، يشكل مدير إدارة الترخيص لجانًا لإجراء الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.
وبموجب التعليمات، ألغت المادة 7 تعليمات الفحص الفني لطالبي رخص السوق لسنة 2002.


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