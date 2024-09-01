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عجلون تستقبل حزب إرادة بحشد جماهيري تجاوز الستة آلاف 

منذ ساعة واحدة
عجلون تستقبل حزب إرادة بحشد جماهيري تجاوز الستة آلاف 

وطنا اليوم_ إستقبلت جموع المواطنين من محافظة عجلون القائمة الحزبية لحزب إرادة في مهرجان إنتخابي زاد من حضره عن ال ٦ آلاف شخص، وقد عبر الحضور عن مناصرتهم التامة لقائمة حزب إرادة ورقمها ٢١ وتتضمن كل من د. فارس الصمادي ود. زينب المومني من أبناء عجلون.

وتحدث خلال المهرجان كل من الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة وأعضاء الحزب رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني ورئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول ورئيس بلدية الزرقاء الكبرى عماد المومني وظاهر القرشي والمرشحين على القائمة الحزبية فارس الصمادي وزينب المومني وعدنان العرجاني.


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