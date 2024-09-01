رياديو الموسم 11 من BIG by Orange يتلقون تدريباً حول استقطاب الاستثمارات من شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز للاستثمار الجريء (MEVP)

وطنا اليوم:كانت انطلاقة الموسم الحادي عشر من برنامجBIG by Orange، الذي يندرج تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في شهر أيار الماضي البداية لرحلة ريادية متكاملة للمشاركين يتعرفون من خلالها على أهم مراحل إطلاق الشركات المدعومة بالتكنولوجيا. في هذا السياق، وانسجاماً مع جهود أورنج الأردن في المساهمة في تعزيز المشهد الريادي في الأردن، اطلع 6 من مؤسسي الشركات الناشئة على أفضل الممارسات الخاصة باستقطاب الاستثمارات خلال الجلسة التي قدمها مساعد المدير العام لشركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز للاستثمار الجريء- MEVP فهد قطيشات وذلك ضمن جولة استعراض الأفكار.

وتطرق قطيشات خلال الجلسة التي اتسمت بطابع تفاعلي إلى أفضل استراتيجيات استقطاب الاستثمارات وإعداد العروض التقديمية للمستثمرين والتركيز على النقاط الفريدة في المشاريع والتي تقدم من خلالها الشركات حلولاً مجتمعية مبتكرة للتحديات المختلفة بالإضافة إلى تسليط الضوء على جذب الاستثمارات كواحدة من أهم المراحل التي تمر بها الشركات الريادية.

وكان الرياديون الذين تقدم مشاريعهم حلولاً تكنولوجية مبتكرة لأكثر التحديات المجتمعية إلحاحاً في مجالات وقطاعات عديدة قد استعرضوا أفكار مشاريعهم كذلك أمام فريق الريادة في أورنج الأردن لتعزيز انطلاقتهم نحو المجال العملي والتطبيقي من رحلتهم الريادية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز للاستثمار الجريء، Middle East Venture Partners (MEVP)، تعد من أكبر الصناديق المستقلّة في المنطقة ويمتلك العاملون فيها خبرات واسعة وثرية في مجال نمو الأعمال، حيث قامت منذ تأسيسها عام 2010 بالاستثمار في أكثر من 60 شركة في مجال التكنولوجيا في شتى القطاعات في كل من الأردن والشرق الأوسط.

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