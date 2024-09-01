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مشروع نظام للاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة

منذ 5 ثواني
مشروع نظام للاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم عمليَّة انتقال الممرِّضين والممرِّضات والقابلات القانونيَّات من مستوى إلى آخر، بما يتناسب مع الشِّهادات العلميَّة والخبرات العمليَّة والتَّطوير المهني المستمرّ، وتعزيز الخبرة العمليَّة للحصول على الاختصاص في التَّمريض، واستحداث برامج الإقامة في التَّمريض، وتنظيم عدد من المسائل الأخرى التي تتعلَّق بهمنة التَّمريض والقبالة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحيَّة.


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