آب 2024 .. الأكثر اعتدالاً في الاردن منذ عقد

وطنا اليوم:قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي، وبعد إجراء دراسة موسعة في السجل المناخي لشهر آب / أغسطس خلال آخر 10 سنوات، إن شهر آب / أغسطس 2024 اتسم بالاعتدال مقارنة بالأعوام العشرة الماضية، حيث كان الأكثر اعتدالاً من حيث درجات الحرارة بعد تميزه بغياب موجات الحر الشديدة ودرجات الحرارة المتطرفة التي شهدتها المملكة في السنوات السابقة، حيث لم تُسجل درجات حرارة عظمى تتجاوز المعدلات المعتادة بشكل كبير، بل ظلت ضمن النطاق الطبيعي دون حدوث موجات حر أو كتل حارة شديدة.

** آب / أغسطس 2024 .. الأكثر اعتدالاً منذ عقد

وفي التفاصيل، لم يشهد شهر آب / أغسطس 2024 درجات حرارة مرتفعة أو متطرفة، ليكون الأكثر اعتدالاً على مستوى الشهر منذ عقد كامل. خلال هذا الشهر، تم تسجيل درجات حرارة حول المعدل في معظم الأيام، دون أي موجات حر شديدة أو درجات حرارة متطرفة. وقد بلغت أعلى درجة حرارة عظمى خلال أغسطس 2024 حوالي 35.6°C في 19 من الشهر، وهي أعلى من المعدل العام بمقدار درجة إلى درجتين.

بينما لم تسجل درجات حرارة صغرى مرتفعة، وكانت أدنى درجة حرارة صغرى 19.4°C في 25 من الشهر، مما يعكس غياب التأثيرات المناخية الشديدة التي شهدتها المنطقة في السنوات السابقة بحمد الله، وبذلك ينتهي شهر آب لهذا العام دون وجود أي موجات حارة.

الوصف العام لشهر آب / أغسطس 2024

شهد شهر آب / أغسطس 2024 درجات حرارة حول المعدل الطبيعي في معظم الأيام، دون حدوث موجات حارة شديدة أو كتل هوائية حارة للغاية.

** المعدلات الشهرية لشهر آب / أغسطس 2024 على مستوى المملكة:

– درجة الحرارة العظمى: 33.5°C

– درجة الحرارة الصغرى: 21.5°C

أدنى درجات الحرارة في شرق عمان لشهر آب / أغسطس 2024:

– أدنى درجة حرارة عظمى: 30.6°C (في 30 أغسطس)

– أدنى درجة حرارة صغرى: 19.4°C (في 25 أغسطس)

منذ عام 2015، وشهر آب / أغسطس يشهد موجات حارة أو درجات حرارة مرتفعة في شرق العاصمة عمّان

شهد شهر آب / أغسطس 2024 درجات حرارة مائلة للاعتدال، ليكون الشهر الأكثر اعتدالاً منذ عقد كامل. لم تسجل المنطقة أي موجات حر أو درجات حرارة متطرفة، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الطقس مقارنة بالسنوات السابقة. وبالعودة إلى السجل المناخي، شهدت المملكة منذ عام 2015 موجات حارة أو درجات حرارة مرتفعة في أشهر أغسطس، إلا أن أغسطس 2024 لم يشهد أي من تلك الموجات، مما يجعله الشهر الأكثر اعتدالاً منذ عام 2015.

مقارنة شهر آب / أغسطس السنوات الماضية بشهر أغسطس الحالي:

آب / أغسطس 2023:

بدأ شهر أغسطس 2023 بظروف حرارة قريبة من المعدل الطبيعي. ومع ذلك، شهدت الفترة من 12 إلى 14 أغسطس موجة حر استثنائية نتيجة تأثير القبة الحرارية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذه الأيام، واستمرت موجتا الحر طوال الشهر، مع درجات حرارة عظمى فوق المعدل الطبيعي حتى نهاية أغسطس، وسجلت شرق العاصمة عمان بتاريخ 14/8 بواقع 43.7°C.

آب / أغسطس 2022:

بدأ شهر أغسطس 2022 بصيف اعتيادي مع درجات حرارة حول المعدل الطبيعي. لكن من 27 إلى 31 أغسطس، شهدت المنطقة موجة حر شديدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير خلال هذه الفترة. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في الشهر 41.4°C.

آب / أغسطس 2021:

شهد شهر أغسطس 2021 فترات حارة مع درجات حرارة تصل إلى 39.5°C. كان الشهر عمومًا حارًا، مع تكرار الفترات التي شهدت درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ.

آب / أغسطس 2020:

شهد شهر أغسطس 2020 موجة حر قوية من 29 إلى 31 أغسطس، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في الشهر 42.5°C خلال هذه الفترة الحارة.

آب / أغسطس 2019:

كان شهر أغسطس 2019 أعلى من المعدل الطبيعي من حيث درجات الحرارة. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في الشهر 37.2°C، مما يعكس فترات حارة ملحوظة خلال هذا الشهر.

آب / أغسطس 2018:

شهد شهر أغسطس 2018 سلوكاً جوياً اعتيادياً في أغلب فتراته، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في نهاية الشهر. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى 36.2°C، وهي أقل من المعدل الطبيعي، رغم أن بعض الفترات شهدت درجات حرارة أعلى من المعتاد.

آب / أغسطس 2017:

سجل شهر أغسطس 2017 درجات حرارة مرتفعة، حيث اقتربت أعلى درجة حرارة عظمى من 39°C. شهد الشهر فترات حارة ملحوظة، مما أضاف إلى شدة الطقس خلال تلك الفترة.

آب / أغسطس 2016:

كان الطقس متقلباً بين الحار نسبياً والحار. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى 38.6°C، مما يعكس فترات حارة متفاوتة خلال الشهر.

آب / أغسطس 2015:

شهد الشهر موجتين من الحر، مع تسجيل 4 أيام تجاوزت فيها درجات الحرارة 40°C، و8 أيام أخرى تجاوزت فيها 35°C. كان الطقس بشكل عام حاراً ومكثفاً في هذه الفترة.

السبب العلمي وراء غياب الموجات الحارة والقبة الحرارية في أغسطس 2024

وقد غابت تأثيرات القبة الحرارية عن أجواء الأردن وبلاد الشام خلال شهر آب 2024 بحمد الله، نتيجة شكل الأنظمة الجوية التي تسود في النصف الشمالي للكرة الأرضية. حيث ومنذ بداية الشهر كانت المخرجات الواردة من النماذج العددية الحاسوبية، التي تقوم بعملية محاكاة لحركة الكتل الهوائية والأنظمة الجوية لنصف الكرة الأرضية الشمالي، وبخاصة القارة الأوروبية وبلاد الشام، تبين أن شكل الأنظمة الجوية يبدو لافتًا نتيجة انسياب أحواض علوية ذات درجات حرارة أقل عبر القارة الأوروبية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وعملت الأنظمة الجوية العلوية القادمة من شرق أوروبا على تزحزح المرتفع الجوي شبه المداري العلوي نحو الشرق، مما تسبب بابتعاد الموجات الحارة والقبة الحرارية عن بلاد الشام والأردن خلال شهر آب الحالي، بحمد الله، وبذلك لم تكن درجات الحرارة بعيدة كثيراً عن الإطار الطبيعي رغم ارتفاعها في بعض الفترات.

شهر حزيران / يوليو لعام 2024 شهد غياب القبة الحرارية والموجات الحارة أيضاً

وقال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن ظاهرة القبة الحرارية قد غابت عن أجواء المملكة بحمد الله خلال شهر يوليو الحالي، على عكس بعض فترات شهر يوليو للعام 2023 الذي طالت به تأثيرات القبة الحرارية أجواء المملكة وبلاد الشام، مسببةً موجتي حر