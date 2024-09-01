التعامل مع 1366حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1366) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (7:49) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تعاملت المديرية مع (107) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:27) دقائق، و(89) حادث إطفاء و(50) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:37) دقيقة.