الموافقة على الاعتماد الخاص لبرنامج الماجستير في تخصص (المدن المستدامة الذكية) في جامعة البترا

وطنا اليوم:وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم 26/2024 المنعقدة بتاريخ 21/8/2024 برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة رئيس المجلس على الاعتماد الخاص لبرنامج الماجستير في تخصص (المدن المستدامة الذكية) في قسم هندسة العمارة في كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وأول برنامج ماجستير في أقسام هندسة العمارة على مستوى الجامعات الخاصة الأردنية.

ويأتي هذا البرنامج الذي سيبدأ التدريس فيه اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول 2024-2025، متوافقًا مع رؤية جامعة البترا بضرورة المساهمة في تنمية المدن وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات على المستوى الحضري، ومواكبة ما يشهده العصر من تطورات رقمية وتكنولوجية حديثة وحلول ذكية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالبحث العلمي، وتأهيل المتخصصين، وتقديم الخدمات النوعية للمؤسسات المختلفة العاملة في هذا المجال.

ويعنى البرنامج بتطوير المهارات في مجالات مهمة تدمج بين “التكنولوجيا” و”الاستدامة” على المستوى الحضري محليًا وإقليميًا وعالميًا، لتشمل تخطيط النقل الذكي، والمدن الذكية، والتخطيط والتصميم الحضري المستدام، وإدارة الكوارث الطبيعية، والتغير المناخي، وتخطيط البنية التحتية والهيدرولوجيا الحضرية. ومن خلال البرمجيات المتخصصة والتطبيقات العملية وأساليب التخطيط المدمج سيتمكن الطالب من تطوير الجانب الحضري للمدن لتواكب التطور الذكي وتكون مرنة وفعالة ومستدامة بحيث تعمل على تحسين الظروف الطبيعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المدن.

ويتماشى هذا البرنامج مع الرؤية الجديدة لمدن المستقبل في المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة العربية. ومن الأمثلة على ذلك مدينة (نيوم) في المملكة العربية السعودية، وهي مدينة ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، وتغذي بيانات الذكاء الاصطناعي تقنياتها المتطورة لتتفاعل بكل انسجام مع السكان. كذلك، تتماشى رؤية هذا البرنامج مع ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من إنشاء مدينة إدارية جديدة مستدامة ذكية في العاصمة الأردنية عمّان، وهي أحد أهم المشاريع الريادية الحيوية الإستراتيجية الوطنية، التي ستعتمد على استثمار الموارد الطبيعية المتجددة في إنتاج الطاقة النظيفة، وإعادة تكرير المياه، وستضم نظام نقل متطورًا، ضمن بيئة مريحة ومثالية مستدامة للأعمال وصديقة للبيئة، مبنية على مفاهيم الاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي.