بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحزب عزم

منذ 4 ثواني
بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحزب عزم

وطنا اليوم:أصدر حزب عزم بيان صحفي استنكر سعي الكيان الصهيوني المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضى الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل والانتهاك المستمر لكافة الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية وسط صمت دولي غير مسبوق

واكد البيان على ضرورة الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والضفة الغربية ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين وإنهاء الكارثة الإنسانية هناك ووقف المجازر من قتل للأطفال والنساء والشيوخ والتدمير الممنهج التي تترتكبها ألة القتل الإسرائيلية وضروره فتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

واشار الحزب ان الاعتداءات الصهيونية تحتاج من العالم اجمع ان يقف بكل قوة وحزم ويتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتحذير من تداعيات استمرارها على أمن واستقرار المنطقة والعالم وأن لا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانية كريمة في ظل الاحتلال الصهيوني وعدم الاستجابة للشعب الفلسطيني بنيل حقوقة كاملة ضمن سلام دائم وعادل وشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

واشاد حزب عزم بالموقف الأردني الراسخ والتاريخي للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي جاب مختلف دول المنطقة والعالم حاملا لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس وبذلة كل الجهود الممكنة لوقف العدوان الصهيوني الظالم على أهلنا في غزة والضفة الغربية والذي تجاوز كل حدود القيم الشرعية والاخلاقية والإنسانية مشيدين بالدور الأردني العظيم منذ بداية العدوان بايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بمختلف الوسائل وادامة عمل المستفيات الميدانية وآخرها مبادرة لدعم مبتوري الأطراف في غزة “استعادة الامل”، والتي تأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة والتي انطلقت بتوجيهات ملكية سامية لتستمر قافلة الخير والعطاء الأردنية تجاة اهلنا فلسطين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:57

(لعنة ميداس) بين الفكر السياسي والإشاعة

14:26

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

14:23

مصدر غير متوقّع.. من أين تحصل فصائل الضفة على أسلحتها

14:14

بن غفير يدعو لإعدام الأسرى بإطلاق النار على رؤوسهم

14:11

بدء العمل الرسمي بجمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع

14:01

47 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

13:00

فتح القبول المباشر في الجامعات الرسمية بعد إعلان قوائم الموحد

12:54

أمطار الخير تتساقط على شمالي قطاع غزة

12:49

بلدية جنين: إسرائيل دمرت 70 بالمئة من شوارع المدينة وبنيتها التحتية

12:44

بيان صادر عن حزب إرادة بشأن الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان بحق الشعب الفلسطيني

12:16

المستقلة للانتخاب: استخدام الهواتف ممنوع خلال الاقتراع

12:04

2025.. هل العالم على موعد مع أزمة مالية جديدة؟

وفيات
وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024مديرية الأمن العام تنعى الوكيل محمد أبو عسكر الذي استشهد بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في إربدوفيات الخميس 29-8-2024