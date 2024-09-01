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بن غفير يدعو لإعدام الأسرى بإطلاق النار على رؤوسهم

منذ ساعة واحدة
بن غفير يدعو لإعدام الأسرى بإطلاق النار على رؤوسهم

وطنا اليوم:نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه قدم مشروع قانون لإعدام من وصفهم بالمخربين لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرقله.
وجاء تصريح بن غفير عقب العملية التي وقعت قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل، وأسفرت عن مقتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية.
وكان الوزير الإسرائيلي زار موقع العملية، ودعا إلى نصب المزيد من الحواجز في الضفة الغربية، كما دعا إلى إطلاق النار على الأسرى بدلا من الإفراج عنهم، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام إسرائيلية.


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