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فتح القبول المباشر في الجامعات الرسمية بعد إعلان قوائم الموحد

منذ 11 ثانية
فتح القبول المباشر في الجامعات الرسمية بعد إعلان قوائم الموحد

وطنا اليوم:أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن الوزارة ستقوم بفتح المجال للقبول المباشر في الجامعات الرسمية بعد إعلان قوائم القبول الموحد وحصر الشواغر في مختلف التخصصات والجامعات.
وأضاف الخطيب في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أن الوحدة ستعلن قوائم القبول الموحد نهاية شهر أيلول الحالي ليتمكّن الطلبة من التسجيل والالتحاق بالجامعات مع بدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025.
وبيّن الخطيب أن مجلس التعليم العالي أقر قبول (38260) طالبا في مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية، و(8115) طالب دبلوم في الجامعات التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط.
وأشار الخطيب إلى استحداث العديد من التخصصات التقنية والتي تتطلب معدل (70) فما فوق منها: التكييف والتبريد /صيانة مركبات كهربائية وهجينة / تكنوولوجيا الأنظمة الهيدروليكية في الآليات الثقيلة / تكنولوجيا تقييم المنشآت وصيانتها / تكنولوجيا الطاقة الكهربائية/ تكنولوجيا صيانة الطائرات / الزراعة العضوية اضافة الى أن هناك 180 تخصصا على قائمة القبول الموحد أغلبها تخصصات تطبيقية ومهنية مطلبوبة في سوق العمل.
ولفت الخطيب إلى أن ما يحدد معدلات القبول التنافسية (3) متغيرات، وهي الأعداد التي أقرها مجلس التعليم العالي للقبول، بحيث أنه كلما قلت الأعداد المطلوبة في تخصص معين كلما ارتفع المعدل، ومعدلات الثانوية العامة وخيارات الطلبة وسلوكهم في تعبئة طلبات القبول.


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