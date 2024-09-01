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أمطار الخير تتساقط على شمالي قطاع غزة

منذ 4 ثواني
أمطار الخير تتساقط على شمالي قطاع غزة

وطنا اليوم:هطلت أمطار على شمالي قطاع غزة، بما في ذلك منطقة جباليا ومدينة غزة، مما أثار شعورا بالبهجة خاصة لدى الأطفال على الرغم من الآلام والأوضاع الكارثية للسكان في ظل استمرار قوات الاحتلال في القتل والتدمير والحصار.
وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أطفالا يعلبون في الشوارع وداخل بعض مراكز الإيواء فرحا بنزول الأمطار.


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