بلدية جنين: إسرائيل دمرت 70 بالمئة من شوارع المدينة وبنيتها التحتية

وطنا اليوم:أعلنت بلدية جنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 70% من شوارع المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية​​​في عمليته العسكرية المستمرة في المدينة لليوم الرابع، بما في ذلك بنيتها التحتية، موكدةً انقطاع المياه عن 80% من المدينة بحسب تصريحات لمدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية جنين بشير مطاحن، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.

وقال مطاحن، إن “قوات الاحتلال جرفت أكثر من 70% من شوارع المدينة بالكامل على عمق يقارب متراً ومتراً ونصفاً، ما أدى إلى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وكوابل الاتصالات والكهرباء، في المناطق التي جرى تجريفها، بما يقدر بطول 20 كلم بشكل أوّلي”.

وأشار إلى “انقطاع المياه عن 80% من المدينة وكامل المخيم، بسبب تدمير الشبكات وعدم قدرة الطواقم الفنية على الوصول إلى تلك الشبكات لتحويلها إلى مناطق أخرى”.

وتابع أن “طواقم البلدية غير قادرة على الوصول إلى أماكن الشبكات المتضررة رغم محاولاتها التي تعرضت خلالها لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال”.

مدير إعلام بلدية جنين، لفت إلى أن “قوات الاحتلال أحرقت أجزاء من سوق الخضار المركزية في المدينة، وأن التقديرات الأولية لأضرار السوق ومحلاته التجارية تشير إلى أنها تعرضت لأضرار فادحة، إضافة إلى تدمير مئات المنازل والسيارات”.

ومنذ منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي “عملية عسكرية” شمالي الضفة تعد “الأوسع” منذ عام 2002، إذ اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

في ذات السياق، لا تزال العمليات مستمرة، حيث دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين، وصب ثقل قواته في الحي الشرقي الذي شهد اشتباكات مسلحة وأصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مقاومين عبوات ناسفة في القوات الإسرائيلية، وأخرى أطلقها الجيش.